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Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином

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Форвард Металлиста 1925 связал себя узами брака

Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином

instagram.com/andreyboriachuk

Новина українською

21 декабря в семье игрока "Металлиста 1925" произошло радостное событие. Официально мужем и женой официально стали нападающий харьковской команды Андрей Борячук и его любимая девушка Екатерина.

Редакция UA-Футбол присоединяется к поздравляет молодоженам с этим важным событием в их жизни и желает только позитивных эмоций на вашем совместном пути.

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В статье: Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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