Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином

21 декабря в семье игрока " Металлиста 1925 " произошло радостное событие. Официально мужем и женой официально стали нападающий харьковской команды Андрей Борячук и его любимая девушка Екатерина.

Редакция UA-Футбол присоединяется к поздравляет молодоженам с этим важным событием в их жизни и желает только позитивных эмоций на вашем совместном пути.