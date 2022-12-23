Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином
Форвард Металлиста 1925 связал себя узами брака
instagram.com/andreyboriachuk
21 декабря в семье игрока "
Редакция UA-Футбол присоединяется к поздравляет молодоженам с этим важным событием в их жизни и желает только позитивных эмоций на вашем совместном пути.
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