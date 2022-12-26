Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО

У Килиана Мбаппе очень жесткий график - сезон резко перетек в чемпионат мира, после финала которого француз сразу же вернулся в расположение клуба.

Тем не менее, несмотря на дефицит свободного времени, игрок умудряется устраивать свою личную жизнь.

СМИ уже вовсю обсуждают роман игрока с Роуз Бертрам.

Футболист и модель встретились на одном из модных показов в Париже и девушка покорила сердце спортсмена.

Не смущает Килиана и тот факт, что он уже не первый футболист в жизни красотки.

Всего полгода назад Роуз разошлась с бывшим игроком ПСЖ и сборной Нидерландов Грегори ван дер Вилем.

Пара разошлась, судя по слухам, из-за серьезных психологических проблем голландца.

От брака с ван дер Вилем у Роуз осталось двое детей.

Однако, несмотря на будни матери-одиночки, модель не оставила своей работы и регулярно появляется на подиумах ведущих брендом.

Неудивительно, что Килиан не устоял - девушка действительно сногсшибательна.