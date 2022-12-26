Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Новое увлечение Килиана
Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images
У Килиана Мбаппе очень жесткий график - сезон резко перетек в чемпионат мира, после финала которого француз сразу же вернулся в расположение клуба.
Тем не менее, несмотря на дефицит свободного времени, игрок умудряется устраивать свою личную жизнь.
СМИ уже вовсю обсуждают роман игрока с Роуз Бертрам.
Футболист и модель встретились на одном из модных показов в Париже и девушка покорила сердце спортсмена.
Не смущает Килиана и тот факт, что он уже не первый футболист в жизни красотки.
Всего полгода назад Роуз разошлась с бывшим игроком ПСЖ и сборной Нидерландов Грегори ван дер Вилем.
Пара разошлась, судя по слухам, из-за серьезных психологических проблем голландца.
От брака с ван дер Вилем у Роуз осталось двое детей.
Однако, несмотря на будни матери-одиночки, модель не оставила своей работы и регулярно появляется на подиумах ведущих брендом.
Неудивительно, что Килиан не устоял - девушка действительно сногсшибательна.
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