  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Новое увлечение Килиана

Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО

Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

У Килиана Мбаппе очень жесткий график - сезон резко перетек в чемпионат мира, после финала которого француз сразу же вернулся в расположение клуба.

Тем не менее, несмотря на дефицит свободного времени, игрок умудряется устраивать свою личную жизнь.

СМИ уже вовсю обсуждают роман игрока с Роуз Бертрам.

Футболист и модель встретились на одном из модных показов в Париже и девушка покорила сердце спортсмена.

Не смущает Килиана и тот факт, что он уже не первый футболист в жизни красотки.

Всего полгода назад Роуз разошлась с бывшим игроком ПСЖ и сборной Нидерландов Грегори ван дер Вилем.

Пара разошлась, судя по слухам, из-за серьезных психологических проблем голландца.

От брака с ван дер Вилем у Роуз осталось двое детей.

Однако, несмотря на будни матери-одиночки, модель не оставила своей работы и регулярно появляется на подиумах ведущих брендом.

Неудивительно, что Килиан не устоял - девушка действительно сногсшибательна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Килиан Мбаппе вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде