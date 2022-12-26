Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
Антонелла, как всегда, невероятна
instagram.com/antonelaroccuzzo
Лео Месси пока не спешит возвращаться из отпуска после победы на чемпионате мира.
Аргентинец наслаждается отдыхом со своей семьей в теплых краях.
Футболист даже решил похвастаться в соцсетях тем, как проводит вечера - с вином и в компании прекрасной жены Антонеллы.
Завидуем все вместе.
como presume messi a antonella hermanas, la vara en la estratosfera pic.twitter.com/tADEVrFXyA— cornulda (@cornulda) December 25, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бублий: На каналах Футбол были работники, ходившие в куртках Динамо
- Пока без Зинченко. Арсенал – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2022
- Астон Вилла - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2022
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
26.12.2022 в 10:33
Ответить
0
0
Spokoyno (Київ)
26.12.2022 в 10:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн