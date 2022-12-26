Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО

Лео Месси пока не спешит возвращаться из отпуска после победы на чемпионате мира.

Аргентинец наслаждается отдыхом со своей семьей в теплых краях.

Футболист даже решил похвастаться в соцсетях тем, как проводит вечера - с вином и в компании прекрасной жены Антонеллы.

Завидуем все вместе.