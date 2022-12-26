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Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО

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(2 голосов)

Антонелла, как всегда, невероятна

Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО

instagram.com/antonelaroccuzzo

UA-Футбол
Новина українською

Лео Месси пока не спешит возвращаться из отпуска после победы на чемпионате мира.

Аргентинец наслаждается отдыхом со своей семьей в теплых краях.

Футболист даже решил похвастаться в соцсетях тем, как проводит вечера - с вином и в компании прекрасной жены Антонеллы.

Завидуем все вместе.

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В статье: Лионель Месси вТренде
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Комментарии (2)
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aleks68
26.12.2022 в 10:33
теперь только осталось сесть на иглу или попасть на нары за что-нибудь
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Spokoyno (Київ)
26.12.2022 в 10:12
Що поробиш у латиноамериканок танго чи самба в КРОВІ!
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