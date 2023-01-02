Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО

Ирина Морозюк остается на Кипре, где воспитывает уже двух наследников Николая.

Не забывает эпатажная красотка и про праздники.

Поздравления от Ирины точно не спутать ни с чем - они выполнены в ее стиле.

В новогоднюю ночь красотка опубликовала яркий образ в шапочке Санты, а уже на следующий день предстала в образе ангела.

Какой образ выглядит ярче?