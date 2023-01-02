Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
В своем стиле
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Ирина Морозюк остается на Кипре, где воспитывает уже двух наследников Николая.
Не забывает эпатажная красотка и про праздники.
Поздравления от Ирины точно не спутать ни с чем - они выполнены в ее стиле.
В новогоднюю ночь красотка опубликовала яркий образ в шапочке Санты, а уже на следующий день предстала в образе ангела.
Какой образ выглядит ярче?
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