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Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО

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Таллес Бренер уже не холостяк

Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО

instagram.com/tallesbrener_30

Новина українською

Атакующий хавбек "Руха" Таллес Бренер, который был признан лучшим легионером УПЛ по итогам 2022 года, еще до нового года успел отпраздновать свою свадьбу.

Бразилец со своей избранницей Джессикой перед Новым годом сыграли свадьбу за океаном.

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Интересно, что избранница игрока – не Инста-модель, а стоматолог. И кроме этого, просто красивая и обаятельная девушка, которая поддерживает Украину даже в Бразилии.

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В статье: Рух (Львов) Таллес Бренер
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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
03.01.2023 в 22:17
Не можу повірити) Футболіст одружився не з моделькою з перекачаними губами?!.. А, ну так, він же не український футболіст, тоді все норм...
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