Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО

Атакующий хавбек "Руха" Таллес Бренер, который был признан лучшим легионером УПЛ по итогам 2022 года, еще до нового года успел отпраздновать свою свадьбу.

Бразилец со своей избранницей Джессикой перед Новым годом сыграли свадьбу за океаном.

Интересно, что избранница игрока – не Инста-модель, а стоматолог. И кроме этого, просто красивая и обаятельная девушка, которая поддерживает Украину даже в Бразилии.