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Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО

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Сегодня его команда сразится с Ман Сити

Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО

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UA-Футбол
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Сегодня вечером в АПЛ состоится главный матч тура, в котором сойдутся "Челси" и "Манчестер Сити".

Останавливать Грилиша, Мареза и других звездных фланговых игроков команды Гвардиолы - задача Марка Кукурельи.

Испанец летом перебрался в Лондон за 65 миллионов евро и уверенно удерживает левый фланг обороны.

А с трибун его поддерживает красавица-жена Клаудия.

Скорее всего, можно ожидать ее на "Стэмфорд Бридж" и сегодня.

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В статье: вТренде Челси Марк Кукурелья
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