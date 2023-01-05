Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
Сегодня его команда сразится с Ман Сити
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Сегодня вечером в АПЛ состоится главный матч тура, в котором сойдутся "Челси" и "Манчестер Сити".
Останавливать Грилиша, Мареза и других звездных фланговых игроков команды Гвардиолы - задача Марка Кукурельи.
Испанец летом перебрался в Лондон за 65 миллионов евро и уверенно удерживает левый фланг обороны.
А с трибун его поддерживает красавица-жена Клаудия.
Скорее всего, можно ожидать ее на "Стэмфорд Бридж" и сегодня.
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