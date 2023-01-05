Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО

Сегодня вечером в АПЛ состоится главный матч тура, в котором сойдутся "Челси" и "Манчестер Сити".

Останавливать Грилиша, Мареза и других звездных фланговых игроков команды Гвардиолы - задача Марка Кукурельи.

Испанец летом перебрался в Лондон за 65 миллионов евро и уверенно удерживает левый фланг обороны.

А с трибун его поддерживает красавица-жена Клаудия.

Скорее всего, можно ожидать ее на "Стэмфорд Бридж" и сегодня.