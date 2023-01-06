Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
Красиво вышла из сложной ситуации
instagram.com/madelene_wright
Мейделин Райт была многообещающей футболисткой.
Девушка выступала за "Чарльтон", но все изменилось в прошлом году.
В Snapchat попали видео, на которых 22-летняя спортсменка пьет шампанское за рулем и курит (совсем не сигареты) на вечеринке.
Клуб выступил с принципиальной стороны и отчислил нарушительницу.
Однако, красотка не растерялась - и завела аккаунт на OnlyFans, где девушки и парни делятся откровенными кадрами за деньги.
Внезапно яркая блондинка стала звездой контента для взрослых.
Сама Мейделин призналась, что за 2022 год заработала около 500 тысяч фунтов.
Это солидно больше средней зарплаты даже лучших футболисток.
Конечно же, девушка продолжает держать себя в форме, но про возвращение в футбол больше не думает.
Теперь ее цель - порвать стереотипы и стать успешной бизнесвумен.
Ну а пока красотка накапливает стартовый капитал соблазнительными фото и видео.
Популярное сейчас
- Челси - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча
- Более двадцати российских танков. Опубликованы потери оккупантов за 5 января
- Второй день подряд украинская авиация наносит больше ударов, чем российская
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- "Путин, иди на**й". Селезнев на стиле похвастался новым свитером - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 14:50 Lifestyle Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- 09:10 Lifestyle Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- 16:51 Lifestyle Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО