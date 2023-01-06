Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО

Мейделин Райт была многообещающей футболисткой.

Девушка выступала за "Чарльтон", но все изменилось в прошлом году.

В Snapchat попали видео, на которых 22-летняя спортсменка пьет шампанское за рулем и курит (совсем не сигареты) на вечеринке.

Клуб выступил с принципиальной стороны и отчислил нарушительницу.

Однако, красотка не растерялась - и завела аккаунт на OnlyFans, где девушки и парни делятся откровенными кадрами за деньги.

Внезапно яркая блондинка стала звездой контента для взрослых.

Сама Мейделин призналась, что за 2022 год заработала около 500 тысяч фунтов.

Это солидно больше средней зарплаты даже лучших футболисток.

Конечно же, девушка продолжает держать себя в форме, но про возвращение в футбол больше не думает.

Теперь ее цель - порвать стереотипы и стать успешной бизнесвумен.

Ну а пока красотка накапливает стартовый капитал соблазнительными фото и видео.