Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Ее бойфренд становится все популярнее
instagram.com/garnacho7
Мало кто слышал про Алехандро Гарначо буквально полгода назад.
Аргентино-испанский вингер без лишнего шума перебрался во взрослую команду "Манчестер Юнайтед" этим летом из молодежки.
Однако, уже сейчас о нем говорят, как о будущем "дьяволов".
18-летний парень успел отметиться результативными действиями во всех турнирах, в которых принимал участие (АПЛ, Лига Европы, Кубок Англии и Кубок лиги, не считая молодежных турниров).
Естественно, эффектный молодой человек начал набирать популярность и в социальных сетях.
На его инстаграм, к примеру, подписано уже почти 4 миллиона человек.
Впрочем, девушки сразу разочаруются - юноша уже в отношениях больше года.
Его вторую половинку зовут Ева и ее часто можно встретить на трибунах "Олд Траффорд".
Тренерам же остается надеяться, что личная жизнь не будет отвлекать юношу от карьеры и командных успехов.
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