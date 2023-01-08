Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО

Мало кто слышал про Алехандро Гарначо буквально полгода назад.

Аргентино-испанский вингер без лишнего шума перебрался во взрослую команду "Манчестер Юнайтед" этим летом из молодежки.

Однако, уже сейчас о нем говорят, как о будущем "дьяволов".

18-летний парень успел отметиться результативными действиями во всех турнирах, в которых принимал участие (АПЛ, Лига Европы, Кубок Англии и Кубок лиги, не считая молодежных турниров).

Естественно, эффектный молодой человек начал набирать популярность и в социальных сетях.

На его инстаграм, к примеру, подписано уже почти 4 миллиона человек.

Впрочем, девушки сразу разочаруются - юноша уже в отношениях больше года.

Его вторую половинку зовут Ева и ее часто можно встретить на трибунах "Олд Траффорд".

Тренерам же остается надеяться, что личная жизнь не будет отвлекать юношу от карьеры и командных успехов.