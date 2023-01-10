Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Новая страница не только для Руслана
instagram.com/roksana_m7
Вчера Руслан Малиновский был официально представлен в качестве игрока "Марселя".
Футболист завершил итальянскую главу своей карьеры и открыл новую - французскую.
Впрочем, новый этап начинается не только для Руслана, но и для его жены.
Роксана успелы обжиться в Италии и даже открыть собственное ателье в Бергамо.
Теперь перед "украинской Джорджиной Родригес" стоит новая задача - покорить французский рынок.
Но мы верим в успех нашей бизнес-вумен и просто красотки, как и в успех Руслана.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- Клуб сына Луческу согласовал подписание контракта с Тайсоном
- СМИ: Брюгге приготовил для Днепра-1 6,5 млн. евро за Артема Довбика
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн