Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО

Вчера Руслан Малиновский был официально представлен в качестве игрока "Марселя".

Футболист завершил итальянскую главу своей карьеры и открыл новую - французскую.

Впрочем, новый этап начинается не только для Руслана, но и для его жены.

Роксана успелы обжиться в Италии и даже открыть собственное ателье в Бергамо.

Теперь перед "украинской Джорджиной Родригес" стоит новая задача - покорить французский рынок.

Но мы верим в успех нашей бизнес-вумен и просто красотки, как и в успех Руслана.