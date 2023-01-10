  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Новая страница не только для Руслана

Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО

instagram.com/roksana_m7

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Руслан Малиновский был официально представлен в качестве игрока "Марселя".

Футболист завершил итальянскую главу своей карьеры и открыл новую - французскую.

Впрочем, новый этап начинается не только для Руслана, но и для его жены.

Роксана успелы обжиться в Италии и даже открыть собственное ателье в Бергамо.

Теперь перед "украинской Джорджиной Родригес" стоит новая задача - покорить французский рынок.

Но мы верим в успех нашей бизнес-вумен и просто красотки, как и в успех Руслана.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
yellow-arrow
Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде