Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
Самое верное подтверждение перехода
instagram.com/magui_corceiro
Официально объявления о переходе еще не было, но есть надежный источник - девушка футболиста уже прибыла в Лондон.
Мы уже знакомились с очаровательной Маргаридой во время чемпионата мира.
Не лишним будет вспомнить про красотку,
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