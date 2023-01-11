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Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО

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Самое верное подтверждение перехода

Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО

instagram.com/magui_corceiro

UA-Футбол
Новина українською

Как уже сообщалось ранее, Жоау Фелиш проведет следующие полгода на правах аренды в "Челси".

Официально объявления о переходе еще не было, но есть надежный источник - девушка футболиста уже прибыла в Лондон.

Мы уже знакомились с очаровательной Маргаридой во время чемпионата мира.

Не лишним будет вспомнить про красотку, ради которой португалец встрявал в скандалы.

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В статье: вТренде Челси Жоау Фелиш
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