Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО

Как уже сообщалось ранее, Жоау Фелиш проведет следующие полгода на правах аренды в "Челси".

Официально объявления о переходе еще не было, но есть надежный источник - девушка футболиста уже прибыла в Лондон.

Мы уже знакомились с очаровательной Маргаридой во время чемпионата мира.