"Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО

Колумбийская певица Шакира выпустила песню о расставании с бывшим мужем, экс-защитником "Барселоны" Жераром Пике.

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Несмотря на то, что имени Жерара Пике в песне не звучит, параллели из взаимоотношений певицы и футболиста просматриваются достаточно четко. Более того, в одном из куплетов 45-летняя Шакира выделяет в слове salpique (всплеск) вторую часть – pique, которая звучит, как фамилия игрока.

В тексте композиции есть отсылки к испанскому футболисту, ранее завершившему карьеру: "Ты утверждал, что ты чемпион, но когда был так нужен мне, ты показывал худшую версию себя"; "Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять"; "Такая волчица, как я, не для таких, как ты"; "От любви до ненависти – один шаг, не возвращайся сюда, послушай меня. Без обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio".

Ибаи Льянос, друг Пике, подтвердил, что песня посвящена расставанию пары: "Покойся с миром, Жерар Пике", – сказал стример в эфире на Twitch, прослушав трек. "Я этого не понимаю. Потому что он ни разу в жизни не был в спортзале. Я понимаю всю песню, но этот сукин сын... Он ходил в спортзал меньше, чем я", – добавил Льянос.

Жерар Пике и Шакира познакомились на съемках песни Waka-Waka, которая стала гимном чемпионата мира 2010 года. Пара прожила вместе 12 лет, у них родилось двое детей. Ради семьи Шакира пожертвовала карьерой и надолго отказалась от долгих гастрольных туров.