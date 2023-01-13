Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
Сегодня ее муж попробует забить Ювентусу
instagram.com/ginevrafrancescasozzi
Уже сегодня вечером нас ждет суперматч в итальянской Серии А - набравший ход Ювентус сойдется с лидирующим Наполи.
Ожидается, что место на правом фланге атаки в команде Лучано Спаллетти займет Маттео Политано.
А с трибун "Стадио Диего Армандо Марадона" игрока будет поддерживать его жена Джиневра.
Наслаждаемся красотой второй половинки игрока, который уже помог своей команде обыграть одного прямого конкурента, отметившись голом в матче с "Миланом".
Возможно, сегодня тоже выстрелит!
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины
- СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
- В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
Новости по теме
- 13:45 Lifestyle Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- 12:11 Lifestyle Kappa создает уникальный дизайн для футбольных клубов, который заставит вас вспомнить 90-е. ФОТО
- 13:09 Lifestyle Наполи представил линейку модной одежды с логотипом клуба. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн