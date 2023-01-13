Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО

Уже сегодня вечером нас ждет суперматч в итальянской Серии А - набравший ход Ювентус сойдется с лидирующим Наполи.

Ожидается, что место на правом фланге атаки в команде Лучано Спаллетти займет Маттео Политано.

А с трибун "Стадио Диего Армандо Марадона" игрока будет поддерживать его жена Джиневра.

Наслаждаемся красотой второй половинки игрока, который уже помог своей команде обыграть одного прямого конкурента, отметившись голом в матче с "Миланом".

Возможно, сегодня тоже выстрелит!