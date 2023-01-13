  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Сегодня ее муж попробует забить Ювентусу

Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО

instagram.com/ginevrafrancescasozzi

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня вечером нас ждет суперматч в итальянской Серии А - набравший ход Ювентус сойдется с лидирующим Наполи.

Ожидается, что место на правом фланге атаки в команде Лучано Спаллетти займет Маттео Политано.

А с трибун "Стадио Диего Армандо Марадона" игрока будет поддерживать его жена Джиневра.

Наслаждаемся красотой второй половинки игрока, который уже помог своей команде обыграть одного прямого конкурента, отметившись голом в матче с "Миланом".

Возможно, сегодня тоже выстрелит!

По теме
yellow-arrow
"Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО
yellow-arrow
Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде