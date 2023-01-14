Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
Не стареет душой зубастик
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Легендарный "Зубастик" Роналдо уже давно завершил карьеру футболиста и не без успеха руководит "Вальядолидом" в Ла Лиге.
Не забывает бразилец и про личную жизнь.
На днях стало известно, что Луис Назариу де Лима сделал предложение своей девушке Селине Локс.
Яркая модель на 14 лет моложе своего жениха, но вместе пара уже достаточно давно - более семи лет.
Это едва ли не самые длительные отношения в жизни экс-футболиста.
Одной из первых пару поздравила первая жена Роналдо Милен Домингес, с которой бразилец был в браке в 1999-2003 годах.
От нее же у игрока остался сын Рональд.
Еще двое сыновей у "Зубастика" от брака с Марией Беатрис Энтони.
Впрочем, в новых отношениях детей больше не предвидиться.
Во время этих союза с Марией выяснилось, что у бразильского футболиста есть еще один ребенок Александр - результат интрижки на стороне.
После успешного прохождения теста на отцовство, спортсмен сделал вазэктомию, решив, что четверых детей ему хватит с головой.
Сейчас Луис Назариу и Селина просто наслаждаются жизнью, решив узаконить свои отношения.
Пожелаем им счастья и насладимся красотой избранницы легенды.
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