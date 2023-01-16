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От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО

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Интересный путь

От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО

Photo by Tom Honan/EMPICS via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Когда-то Фил Малрин был одним из "птенцов Фергюсона".

Молодой и талантливый полузащитник дебютировал в футболке "красных дьяволов" в 1998 году, в составе той команды с братьями Невиллами, Скоулзом, Бекхэмом, Гиггзом и другими.

От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО - изображение 1

Однако, дальнейшая карьера футболиста сложилась уже за пределами состава МЮ.

Игрок немало набегал в низших английских лигах, стал культовым персонажем для "Норвича" и даже отметился 27 матчами за сборную Северной Ирландии.

Однако, уже в 31 год он утратил страсть к футболу и решил заняться поисками более высоких смыслов.

Экс-спортсмен встал на путь католического священника, отправился в семинарию Святого Малахии в Белфасте, а также два года изучал философию в Королевском университете.

От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО - изображение 2

"Сложно сказать, когда точно ко мне начали приходить подобные мысли", - вспоминал Малрин в интервью сайту "канареек".

"Вы находитесь в привилегированном положении, будучи профессиональным футболистом.

Вместе с тем, я все чаще начал ощущать пустоту внутри за всеми этими горами ненужных вещей.

Сначала я был шокирован - разве может думать о таких вещах молодой мужчина, у которого есть все, чего можно хотеть?".

Все решила поездка домой, в родной Белфаст.

От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО - изображение 3

"Некоторое время я работал волонтером в приюте для бездомных, снова начал посещать мессу.

Это именно то, что начало по-настоящему приносить удовлетворение в мою душу", - признается бывший игрок МЮ.

В 2017 году Малрин был рукоположен в сан священника Доминиканского ордена, служащего в приходе церкви Святой Марии в Корке.

Теперь он преподобный отец Филип Малрин и действительно счастлив.

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