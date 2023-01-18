Теперь еще и модель. Эрлинг Холанд украсил обложку модного журнала GQ. ФОТО
Интерес к футболисту не должен удивлять
Buzz White
Эрлинг Холанд произвел эффект разорвавшеся бомбы в английском футболе своими бомбардирскими подвигами.
Неудивительно, что популярность норвежца быстро распространилась далеко за пределы футбольного поля.
Стало известно, что именно форварду "Манчестер Сити" будет посвящен новый выпуск популярного модного издания GQ.
На обложке футболист предстал в непривычном образе - с распущенными волосами, в джемпере Givenchy за 700 фунтов и пиджаке того же бренда за 2000 фунтов.
Также спортсмен поделился некоторыми секретами своего феноменального успеха.
"Я считаю, что очень важно уметь расслабляться. Стресс никому и никогда не идет на пользу", - делится мыслями Эрлинг.
"Медитация помогает мне отпустить негативные мысли. Это очень индивидуальная вещь, но мне она помогает".
Также нападающий отметил влияние соотечественника Оле-Гуннара Сульшера во время пребывания в "Молде".
"Первое, что он сказал мне: "Парень, так ты вообще не умеешь бить головой". С тех пор мы много занимались и именно благодаря этому я сейчас забиваю голы головой".
Внешнее давление абсолютно не сказывается на молодом футболисте.
"Мне нравится находиться под давлением, мне нравится получать вызовы. Нужно уметь оставаться сосредоточенным, всегда готовым и расслабленным в своей голове. Считаю, это одна из наиболее важных вещей для футболиста", - заявил норвежец.
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