Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Заряд позитива
instagram.com/lucybramani
Федерико Кьеза только недавно вернулся на поле после тяжелой травмы и только набирает форму.
Однако, есть и успехи: голевая передача на единственный гол в матче с "Удинезе" и победный мяч во вчерашней кубковой встрече с "Монцой".
Помогала восстанавливаться и проходить через трудный период футболисту его вторая половинка Люция.
Конечно же, компания такой красотки неотвратимо настраивает на позитив.
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