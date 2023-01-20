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Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО

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Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО

instagram.com/lucybramani

UA-Футбол
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Федерико Кьеза только недавно вернулся на поле после тяжелой травмы и только набирает форму.

Однако, есть и успехи: голевая передача на единственный гол в матче с "Удинезе" и победный мяч во вчерашней кубковой встрече с "Монцой".

Помогала восстанавливаться и проходить через трудный период футболисту его вторая половинка Люция.

Конечно же, компания такой красотки неотвратимо настраивает на позитив.

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В статье: Федерико Кьеза вТренде Ювентус
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