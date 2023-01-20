Экс-звезда Барселоны Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии
Вот это поворот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дани Алвес - настоящая легенда Барселоны и футбола в целом, самый титулованый футболист в истории.
Однако, репутация спортсмена под конец карьеры может быть серьезно испорчена.
Игрок арестован в Каталонии и пребывает под стражей.
Против бразильца выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.
Датированы эти обвинения 30 декабря 2022 года.
Теперь футболиста ждет судебное разбирательство.
Сам Дани отрицает свою вину:
"Да, я был в этом ночном клубе с большим количеством людей, я отдыхал.
Люди, которые меня знают, в курсе, что я люблю танцевать.
Потому я танцевал и наслаждался, не вторгаясь в чужое личное пространство", - заявляет Алвес.
Зная веселый характер бразильца, можна поверить, что он действительно не имел на уме ничего плохого.
Другой вопрос, что трактовка обычных танцев со стороны Алвеса, потерпевшей и закона - может быть кардинально разной.
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