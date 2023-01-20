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Экс-звезда Барселоны Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии

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Вот это поворот

Экс-звезда Барселоны Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дани Алвес - настоящая легенда Барселоны и футбола в целом, самый титулованый футболист в истории.

Однако, репутация спортсмена под конец карьеры может быть серьезно испорчена.

Игрок арестован в Каталонии и пребывает под стражей.

Против бразильца выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.

Датированы эти обвинения 30 декабря 2022 года.

Теперь футболиста ждет судебное разбирательство.

Сам Дани отрицает свою вину:

"Да, я был в этом ночном клубе с большим количеством людей, я отдыхал.

Люди, которые меня знают, в курсе, что я люблю танцевать.

Потому я танцевал и наслаждался, не вторгаясь в чужое личное пространство", - заявляет Алвес.

Зная веселый характер бразильца, можна поверить, что он действительно не имел на уме ничего плохого.

Другой вопрос, что трактовка обычных танцев со стороны Алвеса, потерпевшей и закона - может быть кардинально разной.

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В статье: Дани Алвес вТренде
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 15:41
У них там на Западе любое прикосновение к женской ж0пе хотя бы кончиком мизинца уже считается сексуальным насилием. Короче всё это голимая ху.йня, высосанная из пальцев журнашлюх и не более того.
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Spokoyno (Київ)
20.01.2023 в 15:32
Не дуже гарна звістка... Сумніваюсь, що ми точно будемо знати ШО ТО БУЛО! Невдалі залицяння у відповідь на кокетство чи відверта брудна поведінка... Тим більш в місці де не чай приходять попити. Проте справжнім чоловікам треба "тримати себе в руках"! Бо, не дивлячись на чутки, не всі панянки приходять в бар, щоб когось "зняти".
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hrdhrd (Украина)
20.01.2023 в 14:51
Ждем комментариев Дариана, он много про "насильника" Роналду рассказывал, а тут легенда Барселоны тоже насильник. Но, конечно, Алвеса оклеветали, легенда Барселоны не мог такого сделать, это же не Роналду
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