Экс-звезда Барселоны Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии

Дани Алвес - настоящая легенда Барселоны и футбола в целом, самый титулованый футболист в истории.

Однако, репутация спортсмена под конец карьеры может быть серьезно испорчена.

Игрок арестован в Каталонии и пребывает под стражей.

Против бразильца выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.

Датированы эти обвинения 30 декабря 2022 года.

Теперь футболиста ждет судебное разбирательство.

Сам Дани отрицает свою вину:

"Да, я был в этом ночном клубе с большим количеством людей, я отдыхал.

Люди, которые меня знают, в курсе, что я люблю танцевать.

Потому я танцевал и наслаждался, не вторгаясь в чужое личное пространство", - заявляет Алвес.