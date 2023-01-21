Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО

Жонатан Клосс - один из лидеров "Марселя" и лучший ассистент команды (семь передач), которому теперь будет помогать Руслан Малиновский.

Сейчас футболист сборной Франции травмирован и пока не имел возможности сыграть вместе с украинцем.

Помогает в востановлении спортсмену его девушка.

Паулин - популярный лайфстайл-блогер, рассказывающий о моде и путешествиях.

Теперь вы точно узнаеете ее, если операторы выхватят красотку на трибунах во время матча.