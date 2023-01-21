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Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО

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Звезда соцсетей

Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО

instagram.com/pauline_djhn

UA-Футбол
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Жонатан Клосс - один из лидеров "Марселя" и лучший ассистент команды (семь передач), которому теперь будет помогать Руслан Малиновский.

Сейчас футболист сборной Франции травмирован и пока не имел возможности сыграть вместе с украинцем.

Помогает в востановлении спортсмену его девушка.

Паулин - популярный лайфстайл-блогер, рассказывающий о моде и путешествиях.

Теперь вы точно узнаеете ее, если операторы выхватят красотку на трибунах во время матча.

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