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Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов

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Жестокий мир высокой кухни

Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов

instagram.com/cibowilmslow

UA-Футбол
Новина українською

Обычное дело - фотографии в соцсетях, на которых знаменитости расслабляються в каком-то ресторане.

Однако, в мире самих заведений разворачиваются настоящие войны за то, чтобы именно у них было сделано подобное фото.

Среди самых известных ресторанов Манчестера выделяется Cibo.

Заведение гордится тем, что к ним регулярно захаживают такие звезды, как Криштиану Роналду, Мохамед Салах, сэр Алекс Фергюсон и многие другие.

Впрочем, как оказалось, у этой популярности есть и обратная сторона.

Владельцы заведений Cibo Hale и Cibo Wilmslow вынуждены были даже обратиться в суд.

Причина - нечестная конкуренция и использование названия бренда.

Рестораны Cibo Manchester, Cibo Liverpool Road и Cibo Great Northern использовали узнаваемую вывеску для заманивания клиентов.

При этом качество кухни и обслуживания в этих заведениях было ниже, о чем свидетельствуют отзывы в сети.

Очевидно, руководство "оригинальных" заведений восприняло эту ситуацию как удар по репутации, которую они выстраивали много лет.

Цель обращение в Высокий суд Англии и Уэльса - запретить использование бренда Cibo другими заведениями.

Осталось только ждать результата.

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В статье: Криштиану Роналду Мохамед Салах вТренде
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