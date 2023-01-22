Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
Жестокий мир высокой кухни
instagram.com/cibowilmslow
Обычное дело - фотографии в соцсетях, на которых знаменитости расслабляються в каком-то ресторане.
Однако, в мире самих заведений разворачиваются настоящие войны за то, чтобы именно у них было сделано подобное фото.
Среди самых известных ресторанов Манчестера выделяется Cibo.
Заведение гордится тем, что к ним регулярно захаживают такие звезды, как Криштиану Роналду, Мохамед Салах, сэр Алекс Фергюсон и многие другие.
Впрочем, как оказалось, у этой популярности есть и обратная сторона.
Владельцы заведений Cibo Hale и Cibo Wilmslow вынуждены были даже обратиться в суд.
Причина - нечестная конкуренция и использование названия бренда.
Рестораны Cibo Manchester, Cibo Liverpool Road и Cibo Great Northern использовали узнаваемую вывеску для заманивания клиентов.
При этом качество кухни и обслуживания в этих заведениях было ниже, о чем свидетельствуют отзывы в сети.
Очевидно, руководство "оригинальных" заведений восприняло эту ситуацию как удар по репутации, которую они выстраивали много лет.
Цель обращение в Высокий суд Англии и Уэльса - запретить использование бренда Cibo другими заведениями.
Осталось только ждать результата.
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