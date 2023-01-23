Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
Красотка не сидит без дела
instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн - одно из главных лиц и заслуженный секс-символ женского футбола.
Футболистка "Астон Виллы" с 11 миллионами поклонников в инстаграме осенью разошлась с бразильской звездой "вилланов" Дугласом Луизом.
Теперь красотка еще активнее бомбардирует своих подписчиков горячими фото в соцсетях.
На днях швейцарская спортсменка ответила на главный вопрос Вселенной - "Месси или Роналду?".
Девушка выбрала Криша.
Возможно, Джорджине Родригес стоит начинать волноваться?
Дівчина обрала Кріша.
Можливо, Джорджіні Родрігес варто починати хвилюватись?
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