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Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО

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Красотка не сидит без дела

Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО

instagram.com/alishalehmann7

UA-Футбол
Новина українською

Алиша Леманн - одно из главных лиц и заслуженный секс-символ женского футбола.

Футболистка "Астон Виллы" с 11 миллионами поклонников в инстаграме осенью разошлась с бразильской звездой "вилланов" Дугласом Луизом.

Теперь красотка еще активнее бомбардирует своих подписчиков горячими фото в соцсетях.

На днях швейцарская спортсменка ответила на главный вопрос Вселенной - "Месси или Роналду?".

Девушка выбрала Криша.

Возможно, Джорджине Родригес стоит начинать волноваться?

Дівчина обрала Кріша.

Можливо, Джорджіні Родрігес варто починати хвилюватись?

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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