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Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО

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Ее бойфренд играет на противоположном фланге

Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО

instagram.com/weronikarycharska

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Эдуард Соболь официально стал игроком французского "Страсбура".

Пока украинец только готовится к знакомству с новым чемпионатом и товарищами по команде.

Легче нашему соотечественнику адаптироваться должно быть из-за присуствия в составе Карола Филы.

Молодой поляк также играет (хоть и редко - всего 2 матча в сезоне) в защите, но на противоположном фланге.

Куда лучше идут дела у второй половинки футболиста.

Очаровательная Вероника наслаждается жизнью во Франции и делиться яркими фото со своими поклонниками в соцсетях.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур вТренде
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