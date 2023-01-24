Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
Ее бойфренд играет на противоположном фланге
instagram.com/weronikarycharska
Вчера Эдуард Соболь официально стал игроком французского "Страсбура".
Пока украинец только готовится к знакомству с новым чемпионатом и товарищами по команде.
Легче нашему соотечественнику адаптироваться должно быть из-за присуствия в составе Карола Филы.
Молодой поляк также играет (хоть и редко - всего 2 матча в сезоне) в защите, но на противоположном фланге.
Куда лучше идут дела у второй половинки футболиста.
Очаровательная Вероника наслаждается жизнью во Франции и делиться яркими фото со своими поклонниками в соцсетях.
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