Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
Даже соцсеть начала сомневаться
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Пользователи сети Instagram заметили интересный факт: на страницу Василия Ломаченко невозможно зайти из Украины. Для людей из других стран (или с использованием VPN-сервисов) профиль боксера все еще доступен. А вот в Украине – больше нет.
Учитывая, что сам пользователь не может установить такой геоблок, версия остается одна - сама соцсеть отнесла Василия к числу российских блоггеров из-за его спорной активности и многочисленных негативных комментариев от украинцев. Профили таких знаменитостей скрываются.
Напомним, что Ломаченко – самый популярный украинский спортсмен в Instagram (2,1 миллиона корреспондентов).
Ведь все еще украинский?
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