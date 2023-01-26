Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев

Пользователи сети Instagram заметили интересный факт: на страницу Василия Ломаченко невозможно зайти из Украины. Для людей из других стран (или с использованием VPN-сервисов) профиль боксера все еще доступен. А вот в Украине – больше нет.

Учитывая, что сам пользователь не может установить такой геоблок, версия остается одна - сама соцсеть отнесла Василия к числу российских блоггеров из-за его спорной активности и многочисленных негативных комментариев от украинцев. Профили таких знаменитостей скрываются.

ФОТО: Faceboo/Maksym Gaiovyi

Напомним, что Ломаченко – самый популярный украинский спортсмен в Instagram (2,1 миллиона корреспондентов).

Ведь все еще украинский?