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Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев

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Даже соцсеть начала сомневаться

Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Пользователи сети Instagram заметили интересный факт: на страницу Василия Ломаченко невозможно зайти из Украины. Для людей из других стран (или с использованием VPN-сервисов) профиль боксера все еще доступен. А вот в Украине – больше нет.

Учитывая, что сам пользователь не может установить такой геоблок, версия остается одна - сама соцсеть отнесла Василия к числу российских блоггеров из-за его спорной активности и многочисленных негативных комментариев от украинцев. Профили таких знаменитостей скрываются.

Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев - изображение 1
ФОТО: Faceboo/Maksym Gaiovyi

Напомним, что Ломаченко – самый популярный украинский спортсмен в Instagram (2,1 миллиона корреспондентов).

Ведь все еще украинский?

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В статье: Василий Ломаченко вТренде
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