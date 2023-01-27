Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
Сегодня ее бойфренд подписал новый контракт с клубом
instagram.com/iamliza9999
Сегодня молодой полузащитник "Динамо" Назар Волошин подписал с киевским клубом новый контракт.
Руководство столичного коллектива было впечатлено выступлениями футболиста в аренде за "Кривбас".
Больше всех этому событию радуется вторая половинка игрока.
Сейчас Лиза находится на отдыхе в Испании, откуда щедро делится фотогрфиями в своих соцсетях.
Красотка уже имеет вдвое больше подписчиков в соцсетях, чем ее бойфренд (11 тисяч проти 5).
И это не удивительно - девушка регулярно балует фанатов эффектными кадрами.
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