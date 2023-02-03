Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
Новый хит?
instagram.com/antytila_official
Ужасные события последнего года в Украине имеют и позитивную сторону.
Украинская культура получила новый импульс и стремительно развивается во всех направлениях: музыка, кино, литература и многое другое.
Знаменитый музыкальный коллектив "Антитіла" выпустил новую работу, которую посвятили защитникам Бахмута.
Станет ли эта песня новым хитом и пополним музыкальный фонд нашей страны?
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.02.2023 в 11:51
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