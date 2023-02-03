Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту

Ужасные события последнего года в Украине имеют и позитивную сторону.

Украинская культура получила новый импульс и стремительно развивается во всех направлениях: музыка, кино, литература и многое другое.

Знаменитый музыкальный коллектив "Антитіла" выпустил новую работу, которую посвятили защитникам Бахмута.

Станет ли эта песня новым хитом и пополним музыкальный фонд нашей страны?