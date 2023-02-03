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Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту

Новости
(2 голосов)

Новый хит?

Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту

instagram.com/antytila_official

UA-Футбол
Новина українською

Ужасные события последнего года в Украине имеют и позитивную сторону.

Украинская культура получила новый импульс и стремительно развивается во всех направлениях: музыка, кино, литература и многое другое.

Знаменитый музыкальный коллектив "Антитіла" выпустил новую работу, которую посвятили защитникам Бахмута.

Станет ли эта песня новым хитом и пополним музыкальный фонд нашей страны?

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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.02.2023 в 11:51
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