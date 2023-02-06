Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Ее бойфренд создал немало проблем Илье
instagram.com/charlotteamyrussell
Кифер Мур был одним из главных действующих лиц в сборной Уэльса, которая не пустила команда Украины на чемпионат мира.
Мощный форвард создал немало проблем нашей защите и конкретно Илье Забарному.
ФОТО: James Gill - Danehouse/Getty Images
Теперь Илья и Кифер - товарищи по команде в "Борнмуте".
На счету валлийца четыре гола в текущем сезоне и он делит лидерство в списке бомбардиров "вишенок".
А с трибун игрока поддерживает его жена-модель.
7 февраля Шарлотт и Кифер отпразднують десятилетие семейной жизни.
Знакомимся с лучшей стороной форварда.
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