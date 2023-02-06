Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО

Кифер Мур был одним из главных действующих лиц в сборной Уэльса, которая не пустила команда Украины на чемпионат мира.

Мощный форвард создал немало проблем нашей защите и конкретно Илье Забарному.

ФОТО: James Gill - Danehouse/Getty Images

Теперь Илья и Кифер - товарищи по команде в "Борнмуте".

На счету валлийца четыре гола в текущем сезоне и он делит лидерство в списке бомбардиров "вишенок".

А с трибун игрока поддерживает его жена-модель.

7 февраля Шарлотт и Кифер отпразднують десятилетие семейной жизни.

Знакомимся с лучшей стороной форварда.