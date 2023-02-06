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Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО

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Ее бойфренд создал немало проблем Илье

Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО

instagram.com/charlotteamyrussell

UA-Футбол
Новина українською

Кифер Мур был одним из главных действующих лиц в сборной Уэльса, которая не пустила команда Украины на чемпионат мира.

Мощный форвард создал немало проблем нашей защите и конкретно Илье Забарному.

Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО - изображение 1
ФОТО: James Gill - Danehouse/Getty Images

Теперь Илья и Кифер - товарищи по команде в "Борнмуте".

На счету валлийца четыре гола в текущем сезоне и он делит лидерство в списке бомбардиров "вишенок".

А с трибун игрока поддерживает его жена-модель.

7 февраля Шарлотт и Кифер отпразднують десятилетие семейной жизни.

Знакомимся с лучшей стороной форварда.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде Илья Забарный
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