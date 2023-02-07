СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал

21-летний хавбек " Шахтера " и сборной Украины Даниил Сикан вырубил россиянина, который отдыхал в Турции, сообщает ВЗБІРНА.

Дело происходило в отеле, в котором остановилась делегация "Шахтера".

Группа россиян в состоянии алкогольного опьянения увидела Сикана и один из них сказал украинцу "Слава России".

Даниил сразу же одним ударом руки свалил с ног россиянина, которого госпитализировали и диагностировали черепно-мозговую травму.

Каких-либо претензий россиянин не выказывал, "Шахтер" уладил эту ситуацию.

Источник отмечает, что в истории могут быть неточности, потому что свидетелей не было, но уверяет в правдивости.