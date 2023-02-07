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СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал

Новости
(1 голосов)

Не футболом единым

СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

21-летний хавбек "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан вырубил россиянина, который отдыхал в Турции, сообщает ВЗБІРНА.

  1. Дело происходило в отеле, в котором остановилась делегация "Шахтера".

Группа россиян в состоянии алкогольного опьянения увидела Сикана и один из них сказал украинцу "Слава России".

Даниил сразу же одним ударом руки свалил с ног россиянина, которого госпитализировали и диагностировали черепно-мозговую травму.

Каких-либо претензий россиянин не выказывал, "Шахтер" уладил эту ситуацию.

Источник отмечает, что в истории могут быть неточности, потому что свидетелей не было, но уверяет в правдивости.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией Даниил Сикан
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Источник:
ВЗБІРНА

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Комментарии (6)
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Footballers (Умань)
07.02.2023 в 21:51
Прєдставітєль ядєрной дєржави нє мог проіграть-тому зам'яли)
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
07.02.2023 в 21:40
Чемпіон.ком.юа...В одному з турецьких готелів, де український клуб живе під час зборів, оселилась також група росіян. Якось представники країни-терориста зустрілися в коридорі з Сіканом і, помітивши емблему Шахтаря на його одязі, почали провокувати викриками "Слава росії". Данило миттєво точним ударом повалив із ніг одного з необачних крикунів - як наслідок, госпіталізація та черепно-мозкова травма у громадянина держави без прапора.Шахтар, за інформацією джерела, дану історію "зам'яв".
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.02.2023 в 21:35
Сікан, якщо це правда, то я віднині твій персональний вболівальник.
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+2
0
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alex 66 (Кременчук)
07.02.2023 в 21:36
Це правда ....новина вже дві години в інеті.
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
07.02.2023 в 21:35
Даня красень!
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+2
0
ACB (Чернигов)
07.02.2023 в 21:28
Красава!!
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+2
0

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