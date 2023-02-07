СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Не футболом единым
Фото: ФК Шахтар Донецьк
21-летний хавбек "
- Дело происходило в отеле, в котором остановилась делегация "Шахтера".
Группа россиян в состоянии алкогольного опьянения увидела Сикана и один из них сказал украинцу "Слава России".
Даниил сразу же одним ударом руки свалил с ног россиянина, которого госпитализировали и диагностировали черепно-мозговую травму.
Каких-либо претензий россиянин не выказывал, "Шахтер" уладил эту ситуацию.
Источник отмечает, что в истории могут быть неточности, потому что свидетелей не было, но уверяет в правдивости.
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Источник:ВЗБІРНА
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Комментарии (6)
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Footballers (Умань)
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