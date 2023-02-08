Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
Итальянец восхищается украинским духом
instagram.com/tvboy
Все знают про легендарного Бэнкси, но он далеко не единственная звезда уличного искусства.
Сальваторе Бенинтенде под псевдонимом TVBOY также входит в число самых известных художников подобного стиля.
Итальянец активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость.
Творец побывал в Киеве, Ирпене и Буче, где оставил серию настоящих шедевров.
Также Сальваторе, как и любой итальянец, болен футболом.
Конечно же, часть его работ была посвящена чемпионату мира в Катаре.
Отдельное внимание было уделено Лионелю Месси, который удостоился роскошного мурала.
Противостояние аргентинца с Килианом Мбаппе также было обыграно в интересном ключе.
Нельзя также обойти касноречивый арт с двумя детьми-футболистами в желто-синих футболках с надписями "мир" и "надежда".
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
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