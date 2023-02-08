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Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО

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Итальянец восхищается украинским духом

Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО

instagram.com/tvboy

UA-Футбол
Новина українською

Все знают про легендарного Бэнкси, но он далеко не единственная звезда уличного искусства.

Сальваторе Бенинтенде под псевдонимом TVBOY также входит в число самых известных художников подобного стиля.

Итальянец активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость.

Творец побывал в Киеве, Ирпене и Буче, где оставил серию настоящих шедевров.

Также Сальваторе, как и любой итальянец, болен футболом.

Конечно же, часть его работ была посвящена чемпионату мира в Катаре.

Отдельное внимание было уделено Лионелю Месси, который удостоился роскошного мурала.

Противостояние аргентинца с Килианом Мбаппе также было обыграно в интересном ключе.

Нельзя также обойти касноречивый арт с двумя детьми-футболистами в желто-синих футболках с надписями "мир" и "надежда".

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

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В статье: Лионель Месси война с россией
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