Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО

Якуб Янкто известен футбольным фанатам по выступлениям в Италии (155 матчей за "Удинезе" и "Сампдорию") и Испании (14 матчей за "Хетафе" в прошлом сезоне).

Также на счету игрока солидные 45 матчей и 4 гола в футболке сборной Чехии.

Сейчас полузащитник выступает на родине за "Спарту", хотя в данный момент травмирован.

Залечивая повреждение, спортсмен заставил говорить о себе, признавшись в своей ориентации.

"Я гомосексуал и больше не хочу скрывать это", - говорит Якуб в эмоциональном видео в своем твиттере.

"Как и все, я тоже хочу жить свободно , без страхов, без предрассудков, без насилия", - продолжает футболист. "У мены есть работа и я выполняю ее как могу, со всем профессионализмом и страстью".

"Спарта" и "Сампдория" (клуб, которому принадлежат права на игрока) уже выразили полную поддержку Янкто.

Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči.



Vše ostatní se týká jeho osobního života.



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Žij svůj život, Jakube.



Nothing else matters.#acsparta https://t.co/VCu1yOndhu — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 13, 2023

"Некоторое время назад Якуб отрыто поговорил о своей ориентации с руководством клуба, тренерами и товарищами по команде. Все остальное является частной жизнью игрока, более никаких комментариев не буде. Живи своей жизнью, Якуб. У тебя есть наша поддержка. Все остальное не имеет значения".

Также свою подддержку спортсмену высказали ФИФА и УЕФА.