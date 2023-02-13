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Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО

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(3 голосов)

Игрок совершил каминг-аут

Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО

Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Якуб Янкто известен футбольным фанатам по выступлениям в Италии (155 матчей за "Удинезе" и "Сампдорию") и Испании (14 матчей за "Хетафе" в прошлом сезоне).

Также на счету игрока солидные 45 матчей и 4 гола в футболке сборной Чехии.

Сейчас полузащитник выступает на родине за "Спарту", хотя в данный момент травмирован.

Залечивая повреждение, спортсмен заставил говорить о себе, признавшись в своей ориентации.

"Я гомосексуал и больше не хочу скрывать это", - говорит Якуб в эмоциональном видео в своем твиттере.

"Как и все, я тоже хочу жить свободно , без страхов, без предрассудков, без насилия", - продолжает футболист. "У мены есть работа и я выполняю ее как могу, со всем профессионализмом и страстью".

"Спарта" и "Сампдория" (клуб, которому принадлежат права на игрока) уже выразили полную поддержку Янкто.

"Некоторое время назад Якуб отрыто поговорил о своей ориентации с руководством клуба, тренерами и товарищами по команде. Все остальное является частной жизнью игрока, более никаких комментариев не буде. Живи своей жизнью, Якуб. У тебя есть наша поддержка. Все остальное не имеет значения".

Также свою подддержку спортсмену высказали ФИФА и УЕФА.

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Комментарии (1)
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sasha1951 (Sausalito)
13.02.2023 в 20:49
Странно что за Барселону не играл. Очень странно!
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