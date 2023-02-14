"Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает эпатировать людей по всей стране.

Осенью прошлого года Поворознюк спел песню на мотивы трек российского исполнителя шансона Михаила Круга и даже снял под это дело клип .

И видимо, президенту клуба это дело настолько понравилось (как, судя по всему, и Круг, как исполнитель), что он скреативил новое детище.

На мотив песни "Владиимирский централ" Поворознюк спел песню "Петрівщина моя".

Одним словом, наслаждайтесь новым творением исполнителя.