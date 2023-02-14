"Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Александр Поворознюк окончательно ударился... в российский шансон
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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает эпатировать людей по всей стране.
Осенью прошлого года Поворознюк спел песню на мотивы трек российского исполнителя шансона Михаила Круга и даже
И видимо, президенту клуба это дело настолько понравилось (как, судя по всему, и Круг, как исполнитель), что он скреативил новое детище.
На мотив песни "Владиимирский централ" Поворознюк спел песню "Петрівщина моя".
Одним словом, наслаждайтесь новым творением исполнителя.
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