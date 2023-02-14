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"Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО

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Александр Поворознюк окончательно ударился... в российский шансон

"Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО

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Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает эпатировать людей по всей стране.

Осенью прошлого года Поворознюк спел песню на мотивы трек российского исполнителя шансона Михаила Круга и даже снял под это дело клип.

И видимо, президенту клуба это дело настолько понравилось (как, судя по всему, и Круг, как исполнитель), что он скреативил новое детище.

На мотив песни "Владиимирский централ" Поворознюк спел песню "Петрівщина моя".

Одним словом, наслаждайтесь новым творением исполнителя.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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