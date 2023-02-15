  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Ее муж сегодня встретится с бывшей

Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО

instagram.com/ya_christinchik

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук не забивал за "Брюгге" уже достаточно давно - с октября минувшего года.

Сегодня украинский форвард попробует прервать эту неприятную серию в матче с бывшей командой - "Бенфикой".

Уже сегодня вечером бельгийцы принимают португальский гранд на своем стадионе.

А мы же насладимся красотой прекрасной Кристины Яремчук, которая обязательно поддержит мужа на трибунах.

По теме
yellow-arrow
"Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
yellow-arrow
Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
15.02.2023 в 12:01
Шаболда обыкновенная классическая в количестве одна штука
Ответить
0
-1
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
15.02.2023 в 12:22
Шо, не дають, то бісишся? )
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде