Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО

Роман Яремчук не забивал за "Брюгге" уже достаточно давно - с октября минувшего года.

Сегодня украинский форвард попробует прервать эту неприятную серию в матче с бывшей командой - "Бенфикой".

Уже сегодня вечером бельгийцы принимают португальский гранд на своем стадионе.

А мы же насладимся красотой прекрасной Кристины Яремчук, которая обязательно поддержит мужа на трибунах.