Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
Ее муж сегодня встретится с бывшей
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Роман Яремчук не забивал за "Брюгге" уже достаточно давно - с октября минувшего года.
Сегодня украинский форвард попробует прервать эту неприятную серию в матче с бывшей командой - "Бенфикой".
Уже сегодня вечером бельгийцы принимают португальский гранд на своем стадионе.
А мы же насладимся красотой прекрасной Кристины Яремчук, которая обязательно поддержит мужа на трибунах.
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
15.02.2023 в 12:01
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NoSoyEspanol (Alicante)
15.02.2023 в 12:22
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