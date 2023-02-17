Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО

Чемпионат мира завершился, а главный секс-символ турнира не дает о себе забыть.

Если смотреть на соцсети Иваны Кнолл, можно сделать вывод, что она обожает две вещи - спорт и свою фигуру.

После мирового первенства красотка на некоторое время переключилась на баскетбол и посетила ряд матчей НБА.

А позавчера хорватка заехала на игру "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Поддерживала девушка именно команду Зинченка.

Впрочем, для "канониров" ее присутствие оказалось нефартовым - клуб из Лондона проиграл 1:3.

Сама же модель не расстроилась и на следующий день уже баловала фанатов яркими фото из спортзала.