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Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО

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И побаловала фанатов соблазнительным нарядом

Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО

Tom Weller/picture alliance via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира завершился, а главный секс-символ турнира не дает о себе забыть.

Если смотреть на соцсети Иваны Кнолл, можно сделать вывод, что она обожает две вещи - спорт и свою фигуру.

После мирового первенства красотка на некоторое время переключилась на баскетбол и посетила ряд матчей НБА.

А позавчера хорватка заехала на игру "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Поддерживала девушка именно команду Зинченка.

Впрочем, для "канониров" ее присутствие оказалось нефартовым - клуб из Лондона проиграл 1:3.

Сама же модель не расстроилась и на следующий день уже баловала фанатов яркими фото из спортзала.

Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО - изображение 1
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В статье: Английская Премьер-лига Арсенал вТренде
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