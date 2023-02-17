Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
И побаловала фанатов соблазнительным нарядом
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Чемпионат мира завершился, а главный секс-символ турнира не дает о себе забыть.
Если смотреть на соцсети Иваны Кнолл, можно сделать вывод, что она обожает две вещи - спорт и свою фигуру.
После мирового первенства красотка на некоторое время переключилась на баскетбол и посетила ряд матчей НБА.
А позавчера хорватка заехала на игру "Арсенала" и "Манчестер Сити".
Поддерживала девушка именно команду Зинченка.
Впрочем, для "канониров" ее присутствие оказалось нефартовым - клуб из Лондона проиграл 1:3.
Сама же модель не расстроилась и на следующий день уже баловала фанатов яркими фото из спортзала.
Популярное сейчас
- Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
- Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины
- Значок из рук фюрера – не помог. ВСУ ликвидировали россиянина, снявшегося в НГ-обращении Путина
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО