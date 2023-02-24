Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО

"Шахтер" не может жаловаться на недостаток поддержки во время ответного матча с "Ренном".

На "Роазон Парк" было немало болельщиков с украинскими флагами и екипировкой "горняков".

В число болельщиков вошла и жена защитника украинской команды Валерия Бондаря Даша.

Эфектная блондинка работала на матче в качестве корреспондентки клубного ТВ.

И пускай Валерий біл одним из тех, кто не забил послематчевый пенальти - в итоге у красотки, как и у всех фанатов, был повод радоватья и праздновать.