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Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО

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Если бы ее муж забил пенальти - было бы совсем хорошо

Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО

instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" не может жаловаться на недостаток поддержки во время ответного матча с "Ренном".

На "Роазон Парк" было немало болельщиков с украинскими флагами и екипировкой "горняков".

В число болельщиков вошла и жена защитника украинской команды Валерия Бондаря Даша.

Эфектная блондинка работала на матче в качестве корреспондентки клубного ТВ.

И пускай Валерий біл одним из тех, кто не забил послематчевый пенальти - в итоге у красотки, как и у всех фанатов, был повод радоватья и праздновать.

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