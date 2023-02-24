Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Просто машина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик только адаптируется в новой стране и клубе.
Однако, украинцу, похоже, не нужно адаптироваться в тренажерном зале.
Ранее футболист демонстрировал, что легко управляется со штангой в 140 килограмов.
Теперь Михаил поднял планку до 150 кг - и снова справился с задачей.
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