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Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО

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Просто машина

Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик только адаптируется в новой стране и клубе.

Однако, украинцу, похоже, не нужно адаптироваться в тренажерном зале.

Ранее футболист демонстрировал, что легко управляется со штангой в 140 килограмов.

Теперь Михаил поднял планку до 150 кг - и снова справился с задачей.

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В статье: вТренде Михаил Мудрик
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