Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО

Михаил Мудрик только адаптируется в новой стране и клубе.

Однако, украинцу, похоже, не нужно адаптироваться в тренажерном зале.

Ранее футболист демонстрировал, что легко управляется со штангой в 140 килограмов.

Теперь Михаил поднял планку до 150 кг - и снова справился с задачей.