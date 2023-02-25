Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
Вот такие повороты
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2022 год вышел для Мэйсон Гринвуда крайне непростым.
В январе он был арестован по обвинении в насилии над своей девушкой, которая выложила фрагменты преступлений футболиста в интернет.
Очевидно, клуб и спонсоры тут же поторопились дистанцироваться от лица, которое могло опорочить их репутацию.
Осенью спортсмена снова арестовали за нарушение условий залога и тут же предъявлени обвинения в сексуальном насилии и побоях.
Впрочем, уже в феврале этого года с Гринвуда снимают все обвинения по факту "отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов".
Ясное дело, спонсоры не вернулись, да и клуб не торопится восстанавливать Мэйсона в статусе игрока "дъяволов".
Проти такого возвращения выступает ряд представительниц женской команды, которых не убеждает снятие обвинений и они не хотят, чтобы насильник снова представлял команду.
При этом, ввиду снятия обвинений, клуб не имеет оснований не платить зарплату игроку, который должен зарабатывать по 75 тысяч фунтов в неделю до 2025-го года.
Но и это не самое интересное.
Футболиста ждала новость о том, что его партнерша беременна и он скоро станет отцом.
Сообщается, что семья Гринвуда в курсе и "с нетерпением ждут наступления лета".
Вот такие повороты судьбы.
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