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Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом

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Вот такие повороты

Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

2022 год вышел для Мэйсон Гринвуда крайне непростым.

В январе он был арестован по обвинении в насилии над своей девушкой, которая выложила фрагменты преступлений футболиста в интернет.

Очевидно, клуб и спонсоры тут же поторопились дистанцироваться от лица, которое могло опорочить их репутацию.

Осенью спортсмена снова арестовали за нарушение условий залога и тут же предъявлени обвинения в сексуальном насилии и побоях.

Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом - изображение 1

Впрочем, уже в феврале этого года с Гринвуда снимают все обвинения по факту "отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов".

Ясное дело, спонсоры не вернулись, да и клуб не торопится восстанавливать Мэйсона в статусе игрока "дъяволов".

Проти такого возвращения выступает ряд представительниц женской команды, которых не убеждает снятие обвинений и они не хотят, чтобы насильник снова представлял команду.

При этом, ввиду снятия обвинений, клуб не имеет оснований не платить зарплату игроку, который должен зарабатывать по 75 тысяч фунтов в неделю до 2025-го года.

Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом - изображение 2

Но и это не самое интересное.

Футболиста ждала новость о том, что его партнерша беременна и он скоро станет отцом.

Сообщается, что семья Гринвуда в курсе и "с нетерпением ждут наступления лета".

Вот такие повороты судьбы.

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В статье: Манчестер Юнайтед вТренде Мейсон Гринвуд
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