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Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Ее муж уже успел отличиться голом после возобновления сезона

Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО

instagram.com/lizasudakova11

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Шахтер" возобновил сезон в украинском чемпионате (в еврокубках "горняки" стартовали немного раньше).

Команда Игора Йовичевича без проблем обыграла "Минай".

Один из голов на счету одного из главных талантов украинского клуба Георгия Судакова.

После отъезда в Англию Мудрика именно Судаков выглядит главным кандидатом на роль нового лидера команды.

А за надежный тыл самого футболиста отвечает его жена Елизавета, с которой мы сегодня и знакомимся.

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Комментарии (2)
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Sisiha (Львов)
28.02.2023 в 18:35
Ну и ж00па, больше ничего не запомнил
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sasha1951 (Sausalito)
28.02.2023 в 18:08
Похожа на Анну Курникову
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