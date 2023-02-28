Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Ее муж уже успел отличиться голом после возобновления сезона
instagram.com/lizasudakova11
Сегодня "Шахтер" возобновил сезон в украинском чемпионате (в еврокубках "горняки" стартовали немного раньше).
Команда Игора Йовичевича без проблем обыграла "Минай".
Один из голов на счету одного из главных талантов украинского клуба Георгия Судакова.
После отъезда в Англию Мудрика именно Судаков выглядит главным кандидатом на роль нового лидера команды.
А за надежный тыл самого футболиста отвечает его жена Елизавета, с которой мы сегодня и знакомимся.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Официально. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 12:38 Lifestyle Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- 09:56 Lifestyle Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- 12:14 Lifestyle Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
28.02.2023 в 18:35
Ответить
0
0
sasha1951 (Sausalito)
28.02.2023 в 18:08
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн