Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО

Сегодня "Шахтер" возобновил сезон в украинском чемпионате (в еврокубках "горняки" стартовали немного раньше).

Команда Игора Йовичевича без проблем обыграла "Минай".

Один из голов на счету одного из главных талантов украинского клуба Георгия Судакова.

После отъезда в Англию Мудрика именно Судаков выглядит главным кандидатом на роль нового лидера команды.

А за надежный тыл самого футболиста отвечает его жена Елизавета, с которой мы сегодня и знакомимся.