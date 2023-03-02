Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Каждый по-своему проявляет свою любовь к родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Денис Бойко и татуировки - долгая и взаимная история любви.
Посвящает их вратарь "Динамо" самому ценному для себя: семье, любимому клубу, тотемному животному, стране и городу.
Вчера коллекция футболиста пополнилась новой картиной.
Теперь на ноге Дениса красуется памятник основателям Киева - Кию, Щеу, Хориву и их сестре Лыбедь.
Как вам "обновка" игрока?
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