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Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Каждый по-своему проявляет свою любовь к родине

Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Денис Бойко и татуировки - долгая и взаимная история любви.

Посвящает их вратарь "Динамо" самому ценному для себя: семье, любимому клубу, тотемному животному, стране и городу.

Вчера коллекция футболиста пополнилась новой картиной.

Теперь на ноге Дениса красуется памятник основателям Киева - Кию, Щеу, Хориву и их сестре Лыбедь.

Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО - изображение 1Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО - изображение 2

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.03.2023 в 11:32
Це все дитинство у 35. Похвалився би донатом у пару сотень тисяч євро на ЗСУ.
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NoSoyEspanol (Alicante)
02.03.2023 в 13:43
Динамівці донатять, та допомагають армії . Просто на відміну від ахмєтових та інших суркісів, не фотографуються біля кожної фури з борошном або водою, на яку витратили 0,0000…% від вкрадених мільярдів
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