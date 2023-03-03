Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО

Вчера стало известно, что Лионель Месси решил поблагодарить товарищей по сборной Аргентины за победу на чемпионате мира золотыми айфонами.

Футболист связался с компанией Idesign Gold, которая и выполнила заказ на 35 дорогущих телефонов.

Впрочем, форвард ПСЖ был далеко не первым звездным клиентом компании.

Основатель Idesign Бен задумал делать аксессуары люкс-класса еще в 2016-м году.

Первым успехом, который и дал стартовый толчек бизнесу, стало сотрудничество с Конором МакГрегором.

Дальше подтянулись и другие знаменитости.

Сейчас с телефонами или аксессуарами от Idesign можно увидеть Неймара, Роналдиньо, джиджи Доннарумму, Дарвина Нуньеса и многих других футбольных знаменитостей.

На сайте компании можно как приобрести лакшери-чехол по цене от 200 до 300 фунтов, так и заказать телефон полностью с ценником от 3000 фунтов.

Именно последней опцией воспользовался Месси, хотя его заказ явно включает что-то большее, поскольку на свои 35 айфонов он потратил 175 тысяч фунтов - где-то по 5 тысяч фунтов за штуку.