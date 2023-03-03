  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО

Новости
(2 голосов)

Неймар, Дарвин Нуньес, Доннарумма и другие звезды также в числе клиентов

Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО

instagram.com/idesigngold

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что Лионель Месси решил поблагодарить товарищей по сборной Аргентины за победу на чемпионате мира золотыми айфонами.

Футболист связался с компанией Idesign Gold, которая и выполнила заказ на 35 дорогущих телефонов.

Впрочем, форвард ПСЖ был далеко не первым звездным клиентом компании.

Основатель Idesign Бен задумал делать аксессуары люкс-класса еще в 2016-м году.

Первым успехом, который и дал стартовый толчек бизнесу, стало сотрудничество с Конором МакГрегором.

Дальше подтянулись и другие знаменитости.

Сейчас с телефонами или аксессуарами от Idesign можно увидеть Неймара, Роналдиньо, джиджи Доннарумму, Дарвина Нуньеса и многих других футбольных знаменитостей.

На сайте компании можно как приобрести лакшери-чехол по цене от 200 до 300 фунтов, так и заказать телефон полностью с ценником от 3000 фунтов.

Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО - изображение 1

Именно последней опцией воспользовался Месси, хотя его заказ явно включает что-то большее, поскольку на свои 35 айфонов он потратил 175 тысяч фунтов - где-то по 5 тысяч фунтов за штуку.

По теме
yellow-arrow
По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
yellow-arrow
Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде