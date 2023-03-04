Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО

Алан Ширер до сих пор ощущает себя в полной безопасности на вершине таблицы лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Харри Кейн старается и забтл уже 201 гол, но до 260 мячей ему еще очень далеко.

В то же время дочь легенды также постепенно становится знаменитой.

Красотка Холли не пошла по стопам отца и не стала спортсменкой.

Девушка поет, пишет песни и ведет свой блог о моде.

А еще периодически взрывает соцсети откровенными фото.

Судя по фигуре, которую Холли не стесняется демонстрировать, со спортом блондинка все же дружит.