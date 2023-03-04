Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
Футболисткой девушка не стала
instagram.com/hollieshearer
Алан Ширер до сих пор ощущает себя в полной безопасности на вершине таблицы лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Харри Кейн старается и забтл уже 201 гол, но до 260 мячей ему еще очень далеко.
В то же время дочь легенды также постепенно становится знаменитой.
Красотка Холли не пошла по стопам отца и не стала спортсменкой.
Девушка поет, пишет песни и ведет свой блог о моде.
А еще периодически взрывает соцсети откровенными фото.
Судя по фигуре, которую Холли не стесняется демонстрировать, со спортом блондинка все же дружит.
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Комментарии (1)
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dl1505 (Киев)
04.03.2023 в 14:53
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