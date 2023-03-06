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Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО

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Вчера был бенефис ее бойфренда

Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО

instagram.com/anya._.ivanova

UA-Футбол
Новина українською

На фоне феерических побед "Шахтера" и "Ливерпуля" как-то на второй план отошла героическая победа "Зари" над "Ворсклой".

Главным же героем эпического превращения счета 0:2 в итоговые 3:2 стал Владимир Бражко.

Полузащитник забил два гола, в том числе и победный с пенальти на третьей добавленой ко второму тайму минуте.

Больше всех этому успеху радовалась главная фанатка молодого футболиста - его девушка Анна.

Сегодня знакомимся с источником вдохновения игрока, права на которого принадлежат "Динамо".

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