Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО
Вчера был бенефис ее бойфренда
instagram.com/anya._.ivanova
На фоне феерических побед "Шахтера" и "Ливерпуля" как-то на второй план отошла героическая победа "Зари" над "Ворсклой".
Главным же героем эпического превращения счета 0:2 в итоговые 3:2 стал Владимир Бражко.
Полузащитник забил два гола, в том числе и победный с пенальти на третьей добавленой ко второму тайму минуте.
Больше всех этому успеху радовалась главная фанатка молодого футболиста - его девушка Анна.
Сегодня знакомимся с источником вдохновения игрока, права на которого принадлежат "Динамо".
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