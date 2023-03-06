Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко не обошел вниманием внешний вид экс-форварда "бело-синих" Артема Милевского.

"Я уже говорил почему "Динамо" проиграло – потому что Милевский не фартовый. Тем более сейчас у него новый стиль. Он забирает кличку "поп" у Олега Саленко.

Как-то ехали мы играть в военную часть за Борисполем, еще когда были везде блокпосты серьезные. На заправке мы встретились с полковником, чтобы он нас провез. Стоим я, Саленко и другие из моей команды. Подъезжает полковник, выходит из машины, смотрит на Саленко и говорит: "А вы че, попа с собой взяли?", – сказал Леоненко.