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Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко

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Виктор Леоненко высказался о новом имидже Артема

Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко

Скріншот з трансляції від 2+2

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко не обошел вниманием внешний вид экс-форварда "бело-синих" Артема Милевского.

"Я уже говорил почему "Динамо" проиграло – потому что Милевский не фартовый. Тем более сейчас у него новый стиль. Он забирает кличку "поп" у Олега Саленко.

Как-то ехали мы играть в военную часть за Борисполем, еще когда были везде блокпосты серьезные. На заправке мы встретились с полковником, чтобы он нас провез. Стоим я, Саленко и другие из моей команды. Подъезжает полковник, выходит из машины, смотрит на Саленко и говорит: "А вы че, попа с собой взяли?", – сказал Леоненко.

Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко - изображение 1
Фото – Алина Ерофеева, UA-Футбол.
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В статье: Артем Милевский Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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