Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО

Лисандро Мартинес проводит отличный сезон в составе МЮ, являясь важным игроком в системе Тен Хага, которая уже принесла "дьяволам" первый трофей в сезоне.

Однако, матч против "Ливерпуля" и Мохамеда Салаха перевернул все с ног на голову.

Мерсисайдцы деклассировали своих соперников со счетом 7:0, а египтянин устроил аргентинцу парад адских мук.

Главный момент, конечно же - издевательство перед третим забитым голом, когда Мо окончательно закружил голову своему оппоненту и выдал результативный пас на Гакпо.

Интернет не мог не отреагировать и тут же взорвался лавиной мемов.

Предлагаем вам небольшую подборку народного творчества, которая поднимет вам настроение (если вы не болельщик МЮ, конечно).

Bobby Firmino - No Look Finishing Lisandro Martinez - No Look Defending pic.twitter.com/c1fFvzVa9y

Lisandro Martinez is still running upto now bt we also don't where he is heading pic.twitter.com/MaJdbUDNWS