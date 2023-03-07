Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО

Война в стране не мешает футболистам и тренерам обсутраивать личную жизнь.

Олег Гусев продолжает трудиться в тренерськом штабе Мирчи Луческу в "Динамо".

А вчера экс-футболист сборной Украины в третий раз женился.

Избранницей Олега стала девушка по имени Валерия, которая и опубликовала совместные фото в своем инстаграме.

Красотка описывает свой род деятельности как "модель, артист, филантроп и активист".

Точно можно сказать, что девушка достаточно популярна в соцсетях - на ее страницу в инстаграм подписано почти 150 тысяч человек.

Однако, интересно в этой истории не это.

Валерия - дочь Юрия Солода, сканадального депутата от фракции ОПЗЖ, который не так давно сложил свой мандат вместе с женой Натальей Королевской.

Если верить данным из открытых источников, то именно на Валерию была переоформлена политическая партия Королевской "Украина-Вперед"!.

Где и при каких обстоятельствах молодые люди встретились - пока неизвестно.

С уверенностью можно сказать только то, что Олег не изменяет своему вкусу - новая супруга также является яркой блондинкой, как и Мария, с которой бывший футболист прожил восемь лет.