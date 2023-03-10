Известная телеведущая отказалась поддерживать Тоттенхэм после очередного провала в ЛЧ. ФОТО

"Тоттенхэм" стал культовой командой благодаря своим неудачам уже давно (как минимум, благодаря легендарной фразе из фильма "Залечь на дно в Брюгге").

Харри Кейн и компания сделали все, чтобы отцепить от команды статус неудачников и были близки к успеху.

В середине нулевых никто не мог поверить, что "шпоры", к примеру, будут играть в финале Лиги чемпионов.

Парадоксально, но неудачи уже на самом высоком уровне только сильнее закрепили за командой столь неприятный статус.

Впрочем, фанатов у столичного коллектива всегда было достаточно.

Но и их терпение не вечно.

Известная телеведущая Решмин Чодури долгое время была горячей поклонницей "шпор".

Однако, очередной вылет из Лиги чемпионов подкосил женщину.

"Тоттенхэм - это токсичные отношения, от которых я беру перерыв", - написала звезда британского спортивного ТВ после игры с "Миланом".

Стоит отметить, что многие поддержали именно Решмин, высказав солидарность с ее позицией.

А кто говорил, что быть фанатом легко?