"Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера

Жена голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия прокомментировала обвинения со стороны "Кривбасса".

Напомним, криворожане отказали "горнякам" по поводу переноса игры из Кривого Рога во Львов, что существенно бы облегчило поездку дончанам на ответный матч с "Фейеноордом" в Лиге Европы. В итоге "Шахтеру" пришлось преодолеть огромное расстояние, что сказалось на отсутствии нормальной подготовки.

После чего наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб призвал "Шахтер" перестать жаловаться.

"Оо, вот грязь развели... Человечность должна быть и на войне и в спорте, и нельзя смешивать друг с другом. Навалял "Шахтер" "Кривбассу" по заслугам, несите достойно проигрыш, а не бейте себя в грудь, какие вы герои и какие "нытики" игроки "Шахтера". А я, как жена футболиста действительно знаю их тайминг", - написала Юлия Пятова в социальной сети Instagram.

Сам поединок завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0, которая позволила команде Игора Йовичевича возглавить турнирную таблицу УПЛ.