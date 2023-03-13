Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
Когда закрываются одни двери - открываются другие
instagram.com/manieredevoir
Рис Вабара обязан был становиться футболистом.
Парень из футбольной семьи (дед выступал за сборную Нигерии, а дядя успел поиграть в "Ливерпуле" и "Рейнджерс") в раннем возрасте привлек внимание скаутов "Манчестер Сити".
В 16 лет защитник подписал свой первый контракт с зарплатой в миллон фунтов в год, а к 20 годам дорос до первой команды.
Главный тренер "горожан" Роберто Манчини выпустил Вабару в последнем матче АПЛ сезона 10/11 против "Болтона".
Летом того же года Рис был основным игроком сборной Англии U-20 на молодежном чемпионате мира.
Казалось, что это только начало славной карьеры, которая далее будет двигаться строго вверх.
Однако, все пошло совсем не по плану: череда аренд в команды из низших дивизионов, где молодой игрок тоже не всегда был основным.
В 2013-м году, после сезона в Лиге 1 за скромный "Олдхэм", Вабара осознал, что ему нужен запасной аэродром.
"Отец всегда учил меня, что мне нужен второй вариант, чтобы всегда оставаться финансово стабильным", - вспоминает сам футболист.
В том же году Рис запускает собственный интернет-магазин модной одежды Maniere De Voir.
"Первой одеждой, которую я произвел, были спортивные костюмы, футболки, худи… Я одел в них своих знакомых футболистов и им всем очень понравилось".
В 2017-м году, после нескольких сезонов в Лиге 1 за разные команды, Вабара принял решение повесить бутсы на гвоздь и не пожалел ни разу.
Сейчас Maniere De Voir имеет годовой оборот в 35 миллионов фунтов и имеет в своем резюме ряд звездных клиентов, таких как Энтони Джошуа и Рахим Стерлинг.
Такой резкий взлет обеспечил экс-футболисту место в списке молодых миллионеров от Sunday Times.
С 26 миллионами личного состояния, Вабара находится на одном уровне с Маркусом Рэшфордом и рэпером Stormzy.
В этом году бренд готовится к важному событию - открытию собственного офлайн-магазина на легендарной Оксфорд-стрит.
Похоже, это только начало стремительного взлета бывшего игрока, который получил свой шанс благодаря футболу.
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