Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО

Рис Вабара обязан был становиться футболистом.

Парень из футбольной семьи (дед выступал за сборную Нигерии, а дядя успел поиграть в "Ливерпуле" и "Рейнджерс") в раннем возрасте привлек внимание скаутов "Манчестер Сити".

В 16 лет защитник подписал свой первый контракт с зарплатой в миллон фунтов в год, а к 20 годам дорос до первой команды.

Главный тренер "горожан" Роберто Манчини выпустил Вабару в последнем матче АПЛ сезона 10/11 против "Болтона".

Летом того же года Рис был основным игроком сборной Англии U-20 на молодежном чемпионате мира.

Казалось, что это только начало славной карьеры, которая далее будет двигаться строго вверх.

Однако, все пошло совсем не по плану: череда аренд в команды из низших дивизионов, где молодой игрок тоже не всегда был основным.

В 2013-м году, после сезона в Лиге 1 за скромный "Олдхэм", Вабара осознал, что ему нужен запасной аэродром.

"Отец всегда учил меня, что мне нужен второй вариант, чтобы всегда оставаться финансово стабильным", - вспоминает сам футболист.

В том же году Рис запускает собственный интернет-магазин модной одежды Maniere De Voir.

"Первой одеждой, которую я произвел, были спортивные костюмы, футболки, худи… Я одел в них своих знакомых футболистов и им всем очень понравилось".

В 2017-м году, после нескольких сезонов в Лиге 1 за разные команды, Вабара принял решение повесить бутсы на гвоздь и не пожалел ни разу.

Сейчас Maniere De Voir имеет годовой оборот в 35 миллионов фунтов и имеет в своем резюме ряд звездных клиентов, таких как Энтони Джошуа и Рахим Стерлинг.

Такой резкий взлет обеспечил экс-футболисту место в списке молодых миллионеров от Sunday Times.

С 26 миллионами личного состояния, Вабара находится на одном уровне с Маркусом Рэшфордом и рэпером Stormzy.

В этом году бренд готовится к важному событию - открытию собственного офлайн-магазина на легендарной Оксфорд-стрит.

Похоже, это только начало стремительного взлета бывшего игрока, который получил свой шанс благодаря футболу.