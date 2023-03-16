Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
Внезапный поворот
instagram.com/benjaminverbic7
Беньямин Вербич без особого успеха выступает в Греции - всего 2 гола в 20 матчах за "Панатинаикос".
Однако, словенец успевает обустраивать личную жизнь.
Бывшая девушка игрока раскрыла внезапные пикантные подробности из жизни экс-игрока Динамо.
Футболисту отказано в контактах с собственным ребенком из-за отношений с трансгендером.
Девушка опубликовала совместные фотографии спортсмена со своей новой любовью в качестве доказательств.
Что думаете - правильно сделала?
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.03.2023 в 16:45
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