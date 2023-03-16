Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО

Беньямин Вербич без особого успеха выступает в Греции - всего 2 гола в 20 матчах за "Панатинаикос".

Однако, словенец успевает обустраивать личную жизнь.

Бывшая девушка игрока раскрыла внезапные пикантные подробности из жизни экс-игрока Динамо.

Футболисту отказано в контактах с собственным ребенком из-за отношений с трансгендером.

Девушка опубликовала совместные фотографии спортсмена со своей новой любовью в качестве доказательств.

Что думаете - правильно сделала?