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Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО

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Внезапный поворот

Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО

instagram.com/benjaminverbic7

UA-Футбол
Новина українською

Беньямин Вербич без особого успеха выступает в Греции - всего 2 гола в 20 матчах за "Панатинаикос".

Однако, словенец успевает обустраивать личную жизнь.

Бывшая девушка игрока раскрыла внезапные пикантные подробности из жизни экс-игрока Динамо.

Футболисту отказано в контактах с собственным ребенком из-за отношений с трансгендером.

Девушка опубликовала совместные фотографии спортсмена со своей новой любовью в качестве доказательств.

Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО - изображение 1Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО - изображение 2

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В статье: Беньямин Вербич вТренде
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.03.2023 в 16:45
Да уж.. Хотя, Морозючка где-то видимо тоже трансгендер
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