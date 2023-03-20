Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО

Розалия Вила Тобелла - суперзвезда испанской эстрады.

У красотки почти 24 миллиона поклонников в инстаграме, ее клипы собирають сотни миллионов просмотров на YouTube, а сама певица сотрудничает с такими звездами, как The Weeknd и Билли Айлиш.

А еще девушка, как настоящая каталонка, неистово болеет за "Барселону".

За несколько дней до Эль-Классико испанка опубликовала серию фото в футболке "сине-гранатовых".

А вчера перед матчем поделилась фото и видео того, как она ждет главный матч сезона.

Похоже, ее поддержка действительно повлияла на команду и позволила фактически снять все вопросы о чемпионе Ла Лиги этого сезона.