Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Вчера она неистово поддерживала каталонцев
instagram.com/rosalia.vt
Розалия Вила Тобелла - суперзвезда испанской эстрады.
У красотки почти 24 миллиона поклонников в инстаграме, ее клипы собирають сотни миллионов просмотров на YouTube, а сама певица сотрудничает с такими звездами, как The Weeknd и Билли Айлиш.
А еще девушка, как настоящая каталонка, неистово болеет за "Барселону".
За несколько дней до Эль-Классико испанка опубликовала серию фото в футболке "сине-гранатовых".
А вчера перед матчем поделилась фото и видео того, как она ждет главный матч сезона.
????????????????????????— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2023
A punto para #ElClásico
@Spotify @rosalia pic.twitter.com/6QJplJXpOe
Rosalia > Drake pic.twitter.com/ctggiBw45W— Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 19, 2023
Похоже, ее поддержка действительно повлияла на команду и позволила фактически снять все вопросы о чемпионе Ла Лиги этого сезона.
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