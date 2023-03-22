Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
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instagram.com/irina_moroziuk_fit
Ирина Морозюк уже давно закрепила за собой статус самой эпатажной представительницы украинской футбольной богемы.
Красотка сейчас занимается проведением фитнес-марафонов и помогает людям привести себя в форму.
Конечно же, главная реклама действенности ее методов - она сама.
Супруга Николая Морозюка опубликовала в инстаграме серию фото в стиле "ню".
Так сказать, чтобы лучше разглядеть результат тренировок.
Сама же Ира объясняет свою мотивацию следующим образом:
"Вы можете 100 тысяч раз рассказывать про кикие-то принципы, культуру, этикет или пересказывать поговорки и создавать метафоры типа: "самый дорогой бриллиант глубоко скрыт". Но есть несколько причин, почему кто-то не позволяет себе сделать фото в стиле "ню":
1. Навязанные социальные правила
2. Жертва обьюза
3. Вам не нравится свое отражение
Ибо в одежде хороши все, неправда ли?
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