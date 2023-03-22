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Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО

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Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Ирина Морозюк уже давно закрепила за собой статус самой эпатажной представительницы украинской футбольной богемы.

Красотка сейчас занимается проведением фитнес-марафонов и помогает людям привести себя в форму.

Конечно же, главная реклама действенности ее методов - она сама.

Супруга Николая Морозюка опубликовала в инстаграме серию фото в стиле "ню".

Так сказать, чтобы лучше разглядеть результат тренировок.

Сама же Ира объясняет свою мотивацию следующим образом:

"Вы можете 100 тысяч раз рассказывать про кикие-то принципы, культуру, этикет или пересказывать поговорки и создавать метафоры типа: "самый дорогой бриллиант глубоко скрыт". Но есть несколько причин, почему кто-то не позволяет себе сделать фото в стиле "ню":

1. Навязанные социальные правила
2. Жертва обьюза
3. Вам не нравится свое отражение

Ибо в одежде хороши все, неправда ли?

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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