Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
Трогательно, но вряд ли что-то изменит
Brasil
Дани Алвеш спокойно готовился к окончанию славной карьеры и заслуженной пенсии.
Однако, последние месяцы превратились для бразильца в сущий ад.
Обвинения в изнасиловании, заключение под стражей - а теперь еще и уход жены.
Последнее наиболее сильно ударило по спортсмену.
Пара была вместе с 2015-го года, а 2017-м они поженились .
Сейчас Джоана Санс, не дожидаясь итогового вердикта суда, подала на развод.
"Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни", - именно так прокоментировала свою мотивацию модель.
Сообщается, что Алвеш очень переживает из-за случившегося, он подавлен, отказывается от еды и даже не выходит из камеры.
Програма Y Ahora Sonsoles сумела раздобыть письмо, которое Дани написал для Джоаны.
"Дорогая Джоана. У нас было почти 8 лет большой любви, уважения и взаимной заботы. Особенно в последние годы рядом с тобой все кажется легче и приятнее. Ты и мои дети, Дани Фильо и Виктория, стали лучшим, что со мной когда-либо случалось.
Мы росли вместе с первого дня нашей встречи. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и украшая жизни друг друга. Сейчас, в это сложное время, я сожалею о твоем решении и надеюсь, что жизнь даст мне еще один шанс проявить любовь к тебе.
Я понимаю боль, которую причиняет ситуация, в которой мы оказались, и понимаю, что ты не смогла выдержать всего этого давления. Вещи, в которых меня обвиняют, чужды мне и тем ценностям, которыми я руководствуюсь в своей жизни: любви, уважению и старанию.
Я буду продолжать бороться, как я делал всегда, веря в себя, опираясь на поддержку и доверие тех, кто знает, кто я на самом деле. Я буду бороться до конца, подпитываясь безусловной любовью моих детей, моих родителей и тех, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру свою невиновность", - изложено в тексте письма.
В эфире Antena 3 было сказано, что 30-летняя Джоана была в курсе текста письма и до того, как оно было предано огласке.
Вот только не факт, что это изменит решение девушки.
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