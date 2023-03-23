Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании

Дани Алвеш спокойно готовился к окончанию славной карьеры и заслуженной пенсии.

Однако, последние месяцы превратились для бразильца в сущий ад.

Обвинения в изнасиловании, заключение под стражей - а теперь еще и уход жены.

Последнее наиболее сильно ударило по спортсмену.

Пара была вместе с 2015-го года, а 2017-м они поженились .

Сейчас Джоана Санс, не дожидаясь итогового вердикта суда, подала на развод.

"Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни", - именно так прокоментировала свою мотивацию модель.

Сообщается, что Алвеш очень переживает из-за случившегося, он подавлен, отказывается от еды и даже не выходит из камеры.

Програма Y Ahora Sonsoles сумела раздобыть письмо, которое Дани написал для Джоаны.

"Дорогая Джоана. У нас было почти 8 лет большой любви, уважения и взаимной заботы. Особенно в последние годы рядом с тобой все кажется легче и приятнее. Ты и мои дети, Дани Фильо и Виктория, стали лучшим, что со мной когда-либо случалось. Мы росли вместе с первого дня нашей встречи. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и украшая жизни друг друга. Сейчас, в это сложное время, я сожалею о твоем решении и надеюсь, что жизнь даст мне еще один шанс проявить любовь к тебе. Я понимаю боль, которую причиняет ситуация, в которой мы оказались, и понимаю, что ты не смогла выдержать всего этого давления. Вещи, в которых меня обвиняют, чужды мне и тем ценностям, которыми я руководствуюсь в своей жизни: любви, уважению и старанию. Я буду продолжать бороться, как я делал всегда, веря в себя, опираясь на поддержку и доверие тех, кто знает, кто я на самом деле. Я буду бороться до конца, подпитываясь безусловной любовью моих детей, моих родителей и тех, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру свою невиновность", - изложено в тексте письма.

В эфире Antena 3 было сказано, что 30-летняя Джоана была в курсе текста письма и до того, как оно было предано огласке.

Вот только не факт, что это изменит решение девушки.