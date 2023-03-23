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Красотки дня. Неотразимые украинские пловчихи-синхронистки Алексиевы. ФОТО

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Олимпийских медалисток нужно знать в лицо

Красотки дня. Неотразимые украинские пловчихи-синхронистки Алексиевы. ФОТО

instagram.com/vladyslava_aleksiiva

UA-Футбол
Новина українською

Сестры Алексиевы - звезды украинского артистического плавания.

Бронзовые призерки олимпиады в Токио-2020 на днях пополнили свою коллекцию трофеев.

Владислава і Марина завоевали серебро на Кубке мира в Канаде по артистическому плаванью.

Причем не одно, а сразу два - в произвольной програме и в техническом дуэте.

Потому сегодня поздравляем украинских красотой и наслаждаемся их невероятной харизмой.

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